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Жизнь

СМИ наказали за недостоверные данные, достоверность которых подтвердил Минюст

Главного редактора газеты «Томская неделя» Владимира Губу оштрафовали за статью, правдивость которой подтвердили в российском Министерстве юстиции, пишет «Сибирь.Реалии».

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Редактора признали виновным по статье о распространении недостоверной информации, оштрафовав на 60 тыс. рублей.

«Основание — статья о том, что распоряжение губернатора Томской области Сергея Жвачкина о введении режима повышенной готовности не является нормативно-правовым актом, поэтому он не обязателен для соблюдения», — поясняет издание.

При этом суд не принял во внимание официальный ответ Минюста о том, что губернаторское распоряжение действительно имеет статус внутреннего документа.

По мнению судьи, редактор создал угрозу жизни и здоровью жителей Томской области и должен в течение 60 дней перевести сумму штрафа на счет регионального МВД.

Кстати, томский суд уже знаком с Губой. К примеру, ранее оштрафовал его на 12 тыс. рублей за освещение митинга против пенсионной реформы.

Ранее в Забайкалье редактору местного издания пообещали «оторвать головешку» за статью о трате бюджетных денег на некачественный забор.

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