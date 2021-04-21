СМИ наказали за недостоверные данные, достоверность которых подтвердил Минюст

Редактора признали виновным по статье о распространении недостоверной информации, оштрафовав на 60 тыс. рублей.
«Основание — статья о том, что распоряжение губернатора Томской области Сергея Жвачкина о введении режима повышенной готовности не является нормативно-правовым актом, поэтому он не обязателен для соблюдения», — поясняет издание.
При этом суд не принял во внимание официальный ответ Минюста о том, что губернаторское распоряжение действительно имеет статус внутреннего документа.
По мнению судьи, редактор создал угрозу жизни и здоровью жителей Томской области и должен в течение 60 дней перевести сумму штрафа на счет регионального МВД.
Кстати, томский суд уже знаком с Губой. К примеру, ранее оштрафовал его на 12 тыс. рублей за освещение митинга против пенсионной реформы.
Ранее в Забайкалье редактору местного издания пообещали «оторвать головешку» за статью о трате бюджетных денег на некачественный забор.