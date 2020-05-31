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СМИ рассказали, как на Алтае хоронят умерших от коронавируса

В Алтайском крае умерли уже около 20 человек, заразившихся коронавирусом. Журналисты «Вести Алтай» разобрались, по каким правилам хоронят людей с этой опасной инфекцией, как с ними прощаются. И опровергли некоторые распространенные мифы.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Существует миф о том, что умерших людей, у которых выявлен коронавирус, хоронят только в цинковых гробах. Но это не так — такое правило существует только в Санкт-Петербурге. В Алтайском крае их хоронят в деревянных.

Никаких особых требований к местам захоронений тоже нет — это все те же кладбища, которые используют и в обычной ситуации. И все же существуют особые правил. Рекомендации на этот счет ранее дал Роспотребнадзор.

Защитный костюм, обязательная обработка автомобилей и минимум контактов — в таком режиме сейчас работают все похоронные агентства Барнаула. У сотрудников этого бюро уже был опыт работы с ковид-ассоциированным человеком. У женщины не был подтвержден коронавирус, но ее анатомировали в морге пятой городской больницы.

Нам не разрешили похоронить ее по стандартному, по-обычному. Выдавалось тело в двух труппакетах, обязательно в закрытом гробу. Без прощаний, без отпеваний. С обязательной дезинфекцией автотранспорта, катафалка, могила обязательно дезинфицируется после захоронения, то есть всё серьёзно на самом деле, рассказал Денис Штрентенбергер, агент Алтайской похоронной службы.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Тело не бальзамируют, не переодевают и не наносят макияж. Родственники могут присутствовать на кладбище. Но гроб открывать нельзя. И само захоронение сокращается по времени в два-три раза. Роспотребнадзор рекомендует кремировать тела людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Но итоговое решение остается за родственниками.

В Новосибирском крематории объяснили, что требования в похоронам такие: закрытый гроб, минимум прощающихся и строгое ограничение по времени — несколько минут. Тело полностью изолировано, сотрудники работают в защитных костюмах. Затем помещение несколько раз обрабатывают. Урну с прахом, как и раньше, можно забрать уже на следующий день.

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