СМИ рассказали, как на Алтае хоронят умерших от коронавируса

Существует миф о том, что умерших людей, у которых выявлен коронавирус, хоронят только в цинковых гробах. Но это не так — такое правило существует только в Санкт-Петербурге. В Алтайском крае их хоронят в деревянных.
Никаких особых требований к местам захоронений тоже нет — это все те же кладбища, которые используют и в обычной ситуации. И все же существуют особые правил. Рекомендации на этот счет ранее дал Роспотребнадзор.
Защитный костюм, обязательная обработка автомобилей и минимум контактов — в таком режиме сейчас работают все похоронные агентства Барнаула. У сотрудников этого бюро уже был опыт работы с ковид-ассоциированным человеком. У женщины не был подтвержден коронавирус, но ее анатомировали в морге пятой городской больницы.
Нам не разрешили похоронить ее по стандартному, по-обычному. Выдавалось тело в двух труппакетах, обязательно в закрытом гробу. Без прощаний, без отпеваний. С обязательной дезинфекцией автотранспорта, катафалка, могила обязательно дезинфицируется после захоронения, то есть всё серьёзно на самом деле, рассказал Денис Штрентенбергер, агент Алтайской похоронной службы.
Тело не бальзамируют, не переодевают и не наносят макияж. Родственники могут присутствовать на кладбище. Но гроб открывать нельзя. И само захоронение сокращается по времени в два-три раза. Роспотребнадзор рекомендует кремировать тела людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Но итоговое решение остается за родственниками.
В Новосибирском крематории объяснили, что требования в похоронам такие: закрытый гроб, минимум прощающихся и строгое ограничение по времени — несколько минут. Тело полностью изолировано, сотрудники работают в защитных костюмах. Затем помещение несколько раз обрабатывают. Урну с прахом, как и раньше, можно забрать уже на следующий день.