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Жизнь

СМИ: россиянку пригласили на прием к врачу через несколько месяцев после смерти

В Кизеле Пермского края женщина записалась на прием к эндокринологу в ноябре 2018 года. Из-за отсутствия узких специалистов ее пригласили на прием через полгода: к этому моменту пациентка скончалась. Об этом ura. news рассказала дочь покойной.

Документы.
Документы.
СС0.

«У меня болела мама, я ее пыталась записать к эндокринологу <…> Записалась в ноябре, мне перезвонили неделю назад, но необходимость уже отпала, потому что мама умерла в январе», — рассказала женщина.

По ее словам, в городе к узким специалистам очень трудно записать даже детей. К лорам и окулистам родители с ребенком вынуждены ездить за 200 км.

Ранее в Забайкалье суд взыскал с районной больницы 1,1 миллиона рублей за неверно поставленный диагноз ребенку. Пациентку с 2009 года лечили от симптомов простуды, хотя все это время у нее развивалось раковое заболевание.

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