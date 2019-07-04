СМИ: у Маслякова отбирают КВН

Представители семьи одного из создателей КВН, скончавшегося четыре года назад журналиста Сергея Муратова, и бывший партнер Маслякова — Дмитрий Иванов. собираются публично отстоять авторские права. Истцов возмущает, что владельцем всех прав на на КВН с 1986 года провозгласил себя сам Александр Масляков.
Первые слушания процесса состоятся в Москве уже в августе.
ПО данным издания, Масляков ответил параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн рублей за использование товарного знака КВН в документальном фильме.
КВН был создан 8 ноября 1961 года. В 1971 году телеигру закрыли. Передачу возобновили с началом перестройки в 1986 году.
В 2017 году антикоррупционная организация «Трансперенси интернешнл» заявила, что добилась увольнения Александра Маслякова-старшего с должности директора ГУП «ММЦ Планета КВН» из-за конфликта интересов. В расследовании, опубликованном организацией, говорилось, что в 2011 году президент России Владимир Путин подарил Маслякову и клубу КВН на 50-летие творческой деятельности здание кинотеатра «Гавана», которое позже было передано в собственность ТТО «Александр Масляков и компания» (АМиК).