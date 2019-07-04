СМИ: у Маслякова отбирают КВН

Представители одного из создателей «Клуба веселых и находчивых» обратились в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова АМиК, сообщает интернет-издание Super.ru.

Представители семьи одного из создателей КВН, скончавшегося четыре года назад журналиста Сергея Муратова, и бывший партнер Маслякова — Дмитрий Иванов. собираются публично отстоять авторские права. Истцов возмущает, что владельцем всех прав на на КВН с 1986 года провозгласил себя сам Александр Масляков.

Первые слушания процесса состоятся в Москве уже в августе.

ПО данным издания, Масляков ответил параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн рублей за использование товарного знака КВН в документальном фильме.

КВН был создан 8 ноября 1961 года. В 1971 году телеигру закрыли. Передачу возобновили с началом перестройки в 1986 году.

В 2017 году антикоррупционная организация «Трансперенси интернешнл» заявила, что добилась увольнения Александра Маслякова-старшего с должности директора ГУП «ММЦ Планета КВН» из-за конфликта интересов. В расследовании, опубликованном организацией, говорилось, что в 2011 году президент России Владимир Путин подарил Маслякову и клубу КВН на 50-летие творческой деятельности здание кинотеатра «Гавана», которое позже было передано в собственность ТТО «Александр Масляков и компания» (АМиК).