СМИ узнали, как живет алтайский школьник, который стал миллионером после доброго поступка в автобусе

Школьник Вани из Камня-на-Оби однажды расплатился за блогера Наталью Мишину и ее ребенка в автобусе, а за это силами подписчиков ему собрали в благодарность крупную сумму. История прогремела на всю страну пару лет назад. Журналисты « КП Новосибирск » узнали, что изменилось в жизни подростка за это время и куда потратили деньги.

Ване уже 15 лет. Самое главное, что изменилось в его жизни, — он пошел в художественную школу, о чем всегда мечтал. Об этом изданию рассказала его мама.

«Ваня мечтал об этом, и теперь все случилось! Сын любит аниме, сейчас рисует аниме-романы», — поделилась женщина.

Она также рассказала, что наконец удалось сделать ремонт в доме, а также построить баню и беседку.

Пока на этом траты закончились: оставшаяся сумма (всего подписчики перевели около 2 млн рублей) хранится на счету.

По словам Мишиной, Ваня и его мама — невероятно скромные люди.

«А ведь про Ваню ребята в школе даже сочинение писали, он этого очень стеснялся. Когда деньги им перевели, я была в гостях у этой замечательной семьи. И мама Вани сказала: „Первое, что мы купим, — компьютер для сына, он нужен для учебы“. А насчет остальных средств сказала: „Нам нужно время подумать!“», — говорит блогер.

Мама добавила, что расходовать деньги будут, когда все станет понятно с поступлением в техникум или училище, а потом, возможно, и в университет.

«Ко мне подходят, благодарят за воспитание сына. Это приятно. Спасибо! Но большая публичность нам не нужна. Для меня важно, чтобы сын вырос хорошим человеком!» — заключила женщина.

Напомним, блогер из Санкт-Петербурга приезжала в Камень-на-Оби навестить родных. В автобусе, в котором она ехали с маленьким сыном, водитель потребовал заплатить за ребенка. Когда девушка протянула ему деньги, оказалось, что за них уже заплатили.

Мальчик увидел, что молодой маме нужна помощь и расплатился за нее.

Наталья быстро нашла семью Ивана через общих знакомых и пошла поблагодарить его маму Татьяну за хорошее воспитание ребенка. У женщины она у знала, что из-за ремонта, который решили сделать в квартире, Ване пришлось отказаться от занятий в художественной школе. Денег на все не хватило.

Блогер сказала, что опубликует пост с номером карты Татьяны и предложит подписчикам, которых у нее больше 600 тыс., сделать новогоднее чудо, собрать маме с сыном деньги на ремонт.

Подписчики общими силами собрали около 2 млн рублей.