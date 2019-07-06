СМИ выяснили, кто из юмористов зарабатывает больше всех

Звезд юмора часто приглашают на выпускные, свадьбы, корпоративы и юбилеи. «Комсомольская правда» выяснила , что самым «дорогим» гостем станет Максим Галкин, а кое-кто готов работать просто если ему оплатят перелет.

По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие — по 30 — 40 минут.

Некоторые ребята из «Уральских пельменей» готовы работать по бартеру: скажем, артист соглашается на выступление в элитном отеле в обмен на оплаченные перелет и отдых в гостинице. А вот артистки проекта Comedy Woman или Евгений Петросян работают исключительно за гонорар, и весьма приличный.

Максим Галкин 50 тыс. евро ( 3 млн 581 тыс. руб.).

3 млн 581 тыс. руб.). Александр Ревва от 2 млн руб.

Юлия Михалкова — 12 тыс. евро ( 858 тыс. руб.).

858 тыс. руб.). Евгений Петросян от 700 тыс. руб.

Сергей Исаев — 10 тыс. евро ( 716 тыс. руб.).

716 тыс. руб.). Артисты «Кривого зеркала» ( Александр Морозов , Владимир Моисеенко , Владимир Данилец и др.) — 150 — 300 тыс. руб.

Александр Морозов Владимир Моисеенко Владимир Данилец и др.) — 150 — 300 тыс. руб. Николай Батурин — от 50 до 100 тыс. руб.

Выпускники «Аншлага» ( Елена Воробей , Николай Лукинский , Клара Новикова , Геннадий Ветров) — 200 — 400 тыс. руб.

Если заказывать не одного артиста, а популярный коллектив (или его часть), то выйдет дороже. И головной боли у заказчиков будет больше, так как придется учитывать райдер сразу нескольких артистов.

Comedy Woman. архив компании «ТНТ»

Например, для Екатерины Варнавы и Натальи Еприкян из Comedy Woman бронируются авиабилеты только бизнес-класса, также для Варнавы нужно предусмотреть вегетарианское питание. А еще необходимо учитывать суточные «комедианток»: по России — 5000 рублей, в Европе — 100 евро, в США — $100 на человека. И нельзя забывать о том, что живут девчонки в отеле категории 5 звезд, не ниже.

«Уральские пельмени». 1, 5 — 2 млн руб. За эти деньги час вас будут развлекать три-четыре артиста популярного коллектива.

Comedy Woman. 25 тыс. евро (1 млн 790 тыс. руб.) за полчаса и 30 тыс. евро (2 млн 149 тыс. руб.) за 40 минут. Вы сами можете определить 3−4 юмористок, которых хотите видеть на своем празднике жизни.

«Новые русские бабки». 500 тыс. руб. за часовое выступление. Цветочек и Матрена живы-здоровы, с успехом гастролируют и даже дают концерты в столице.

«Импровизация». От 600 тыс. руб. за 30 минут. За полчаса вам покажут три импровизации от звезд шоу на ТНТ.

«Студия Союз». От 700 тыс. руб. за часовое выступление. Если в выходящем на ТНТ телепроекте музыкальные сценки разыгрываются со звездами, то на корпоративах места звезд занимает кто-то из зрителей.