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Жизнь

СМИ: замминистра образования заплатила мошенникам 600 тысяч рублей за старт карьеры в Москве

В Якутии проверяют информацию о заместителе министра, заплатившей 600 тыс. рублей за должность в Москве, сообщает РИА «Новости».

Сибиряк покупал у мошенников икру.
Сибиряк покупал у мошенников икру.
24.мвд.рф.

Ранее республиканское МВД сообщило, что некая жительница Якутии перечислила мошенникам крупную сумму денег за положительное решение руководства о назначении на должность.

«Потерпевшей позвонил неизвестный и сообщил, что звонит по поручению руководства. Вскоре она вступила в переписку с неизвестной женщиной в мессенджере, где ей сообщили, что необходимо пройти служебное согласование и для положительного решения нужно внести 600 000 рублей. Поддавшись на уговоры мошенников, потерпевшая направила на их счета требуемую сумму», — рассказали в ведомстве.

После в СМИ и соцсетях заявили, что «некой жительницей» якобы была замминистра образования и науки Якутии.

Как уточняют якутские издания, 600 тыс. рублей чиновница перевела мошенникам за положительное решение о назначении на должность в правительстве Москвы.

«По информации, распространенной в соцсети и СМИ о случае с заместителем министра образования и науки, будет проведена служебная проверка», — заверил глава департамента информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства Якутии Василий Амбросьев.

Ранее в Якутии разгорелся скандал из-за груди министра предпринимательства, на которую глазел депутат во время онлайн-совещания.

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