СМИ: замминистра образования заплатила мошенникам 600 тысяч рублей за старт карьеры в Москве

Ранее республиканское МВД сообщило, что некая жительница Якутии перечислила мошенникам крупную сумму денег за положительное решение руководства о назначении на должность.

«Потерпевшей позвонил неизвестный и сообщил, что звонит по поручению руководства. Вскоре она вступила в переписку с неизвестной женщиной в мессенджере, где ей сообщили, что необходимо пройти служебное согласование и для положительного решения нужно внести 600 000 рублей. Поддавшись на уговоры мошенников, потерпевшая направила на их счета требуемую сумму», — рассказали в ведомстве.