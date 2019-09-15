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Жизнь

СМИ: Заворотнюк перестала самостоятельно дышать

Находящуюся в коме актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает gazeta.ru со ссылкой на Mash.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

Сообщается, что ее состояние поддерживается медикаментозно.

Издание отмечает, что ранее супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее мама в субботу, 14 сентября, в срочном порядке приехали к ней в больницу.

Напомним, СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, писали, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее муж Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. Затем Заворотнюк уехала лечиться в Европу, но более двух недель назад вернулась в Москву.

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