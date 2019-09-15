СМИ: Заворотнюк перестала самостоятельно дышать

Сообщается, что ее состояние поддерживается медикаментозно.

Издание отмечает, что ранее супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее мама в субботу, 14 сентября, в срочном порядке приехали к ней в больницу.

Напомним, СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, писали, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее муж Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. Затем Заворотнюк уехала лечиться в Европу, но более двух недель назад вернулась в Москву.