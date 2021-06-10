СМИ: жена врио главы минтранса Алтайского края может попасть под уголовное дело

По информации издания, директор бийской дорожной фирмы «Компания-ДС» Александр Прокудин обратился в правоохранительные органы с требованием привлечь жену чиновника к уголовной ответственности.

Он заявляет, что Елена Никитюк якобы совершила хищение автомобиля Mercedes Benz GLK 280. По словам Прокудина, в декабре 2019 года ООО «Компания-ДС» заключило с Никитюк договор купли-продажи на эту машину.

Согласно соглашению, стоимость машины составила 950 тысяч рублей. Однако, как утверждает Александр Прокудин, передача предмета сделки не состоялась, а женщина пользуется транспортом до сих пор.

При этом в ходе инвентаризации в обществе выяснили, что ранее оплату ремонта и запчастей якобы также возложили на фирму. Отмечается, что в компанию поступил счет из мастерской на 300 тысяч рублей.

Как утверждает Александр Прокудин, в автосервисе «Компании-ДС» сообщили, что Mercedes поступил в неисправном состоянии, а заказчиком услуг якобы был супруг Елены Никитюк Валерий — врио главы Минтранса Алтайского края, замминистра транспорта

По мнению Александра Прокудина, в том, что Елена Никитюк не передала автомобиль в организацию после оплаты покупки, могут усматриваться признаки состава преступления по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Ранее сообщалось, что Валерий Никитюк был назначен губернатором Алтайского края Виктором Томенко временно исполняющим обязанности главы регионального Минтранса. Пост руководителя ведомства стал вакантен после отставки Александра Дементьева.