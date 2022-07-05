5 июля
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Жизнь

Смотритель зоопарка бросился на помощь тонущему орангутану и сделал ему искусственное дыхание

Смотритель сафари-парка Винперл во Вьетнаме кинулся на помощь орангутану, тонущему из-за брошенной посетителями еды, и сделал ему искусственное дыхание, сообщает Daily Mail.

Орангутан Бату в Новосибирском зоопарке
Орангутан Бату в Новосибирском зоопарке
vk.com/novosibirsk_zoo

Орангутан потерял равновесие, когда пытался добраться до еды, которую ему бросил посетитель.

Какое-то время животное отчаянно размахивало «ручищами» в воздухе, но не удержалось и свалилось в воду у вольера.

Ко рву подбежал другой орангутан и попытался спасти сородича, затем подоспел смотритель зоопарка.

Он схватил спасательный круг и бросился в воду, пишет Lenta.ru.

Мужчина несколько раз нырял — пытался найти тонущую обезьяну в мутной воде. Наконец ему это удалось, и он поднял орангутана на поверхность.

К тому времени тот наглотался воды и потерял сознание. Смотритель не без труда вытащил его на бетонный бортик, а затем приступил к сердечно-легочной реанимации.

Благодаря его усилиям орангутан выжил, и сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Между тем в барнаульском зоопарке из-за чрезмерного кормления посетителями погиб косуленок.

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