Смотритель зоопарка бросился на помощь тонущему орангутану и сделал ему искусственное дыхание

Орангутан потерял равновесие, когда пытался добраться до еды, которую ему бросил посетитель.
Какое-то время животное отчаянно размахивало «ручищами» в воздухе, но не удержалось и свалилось в воду у вольера.
Ко рву подбежал другой орангутан и попытался спасти сородича, затем подоспел смотритель зоопарка.
Он схватил спасательный круг и бросился в воду, пишет Lenta.ru.
Мужчина несколько раз нырял — пытался найти тонущую обезьяну в мутной воде. Наконец ему это удалось, и он поднял орангутана на поверхность.
К тому времени тот наглотался воды и потерял сознание. Смотритель не без труда вытащил его на бетонный бортик, а затем приступил к сердечно-легочной реанимации.
Благодаря его усилиям орангутан выжил, и сейчас его состояние оценивается как стабильное.
Между тем в барнаульском зоопарке из-за чрезмерного кормления посетителями погиб косуленок.