Снег, дожди и мощное потепление обрушатся на Алтайский край в первый день весны

Весна в Алтайском крае начинает со штормового предупреждения — 1 марта в регионе резко потеплеет, но ожидаются сильные осадки и мощный ветер.

«В Алтайском крае сутки 1 марта ожидается снег, местами сильный снег, метели, по югу мокрый снег с дождем, местами гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега), усиление ветра 11−16 метров в секунду, местами порывы до 24 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры 1 марта в крае составят -…-5 градусов, местами по югу будет +1…+6 градусов.

В Барнауле 1 марта термометры покажут 0…-2 градуса.

Пара. Мокрый снег. CC0.

Каким будет начало марта

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, столь резкая смены погоды в Алтайском крае связана с влиянием атлантических циклонов.

Также собеседница уточнила, что первая пятидневка марта в нашем регионе будет весьма нестабильной.

При этом Людмила Сырых добавила, что в ближайшие дни серьезного похолодания в крае не прогнозируется.