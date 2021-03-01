Снег, дожди и мощное потепление обрушатся на Алтайский край в первый день весны

«В Алтайском крае сутки 1 марта ожидается снег, местами сильный снег, метели, по югу мокрый снег с дождем, местами гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега), усиление ветра 11−16 метров в секунду, местами порывы до 24 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры 1 марта в крае составят -…-5 градусов, местами по югу будет +1…+6 градусов.
В Барнауле 1 марта термометры покажут 0…-2 градуса.
Каким будет начало марта
Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, столь резкая смены погоды в Алтайском крае связана с влиянием атлантических циклонов.
Также собеседница уточнила, что первая пятидневка марта в нашем регионе будет весьма нестабильной.
При этом Людмила Сырых добавила, что в ближайшие дни серьезного похолодания в крае не прогнозируется.