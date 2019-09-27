Снег и штормовой ветер ударят по Алтайскому краю: прогноз погоды на выходные

Дожди в Алтайском крае сменятся снегом уже на ближайших выходных, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По информации синоптиков, пятница в крае выдастся без осадков. Днем воздух в регионе прогреется до +18 градусов.

Однако уже в субботу, 28 сентября, на большей части территории Алтайского края ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Температуры в дневное время составят +11…+16 градусов.

Также значительно усилится ветер — до 20 метров в секунду.

А уже в воскресенье погода в Алтайском крае станет еще хуже. На большей части региона прогнозируют дожди, причем в северо-западных районах осадки обещают с мокрым снегом, а в предгорьях возможны ливни.

Снег. Мокрый снег. СС0

Местами по краю скорость ветра будут достигать 22 метров в секунду.

Ранее в алтайском Гидрометцентре сообщили, что на рубеже текущей и следующей недели в некоторых районах края возможно установление временного снежного покрова.