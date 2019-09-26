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26 сентября 6°C

Мощная волна холода: стало известно, когда в Алтайском крае пойдет снег

Первого снега, а местами даже установления временного снежного покрова в Алтайском крае можно ждать уже на рубеже текущей и следующей недели, сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре.

Первый снег. Светофор.
Первый снег. Светофор.
Анна Зайкова.

Как рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в самом конце текущей семидневки в регионе прогнозируется мощное похолодание.

В целом ночные температуры на этой неделе будут балансировать в диапазоне +5…-2 градуса, днем будет +11…+16 градусов.

Однако уже в ближайшую субботу, 28 сентября, в крае начнется похолодание. В ночные и утренние часы температуры также могут опускать до небольшого минуса, а вот днем воздух уже не будет прогреваться, как в рабочие дни — в светлое время суток в зависимости от районов края термометры будут показывать +7…+14 градусов.

При этом ожидающиеся в ближайшие дни кратковременные дожди могут смениться более интенсивными осадками. Причем, в северных и предгорных районах возможен мокрый снег.

Заморозки. Первый снег.
Заморозки. Первый снег.
СС0

Также на севере и в предгорьях не исключается установление кратковременного снежного покрова.

Как ранее сообщал altapress.ru, по информации Росгидромета, октябрь в Алтайском крае выдастся холоднее нормы.

А вот предстоящая зима, согласно предварительному прогнозу, не должна быть богата на какие-либо климатические сюрпризы.

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