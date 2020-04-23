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23 апреля 13°C

Снег отменяется. Дожди и грозы придут в Алтайский край на смену 30-градусной жаре

Похолодание в конце текущей недели, которое согласно предварительному прогнозу, могло принести с собой осадки вплоть до мокрого снега, не будет столь резким. Как сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре, холодные фронты окажут влияние на районы края, но оно будет не столь сильным, как предполагалось ранее.

Гроза.
Гроза.
СС0.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, погода в крае изменится в течение дня 25 апреля.

В отдельных районах Алтайского края в ближайшую субботу пройдут небольшие, а местами по северо-западу умеренные дожди. В предгорьях вероятны грозы.

Также ожидается усиление ветра. При порывах его скорость будет достигать 20 метров в секунду.

Вместе с осадками произойдет понижение температуры.

Гроза над Барнаулом.
Гроза над Барнаулом.
altapress.ru

Если 23 и 23 апреля в крае ожидается 30-градусная жара, то 25 апреля воздух прогреется до +20…+25 градусов, а по северу — до +15 градусов.

В воскресенье осадки прогнозируется на большей части Алтайского края.

А вот с началом новой рабочей недели на территории региона вновь начнется постепенное нарастание температуры воздуха.

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