Снег отменяется. Дожди и грозы придут в Алтайский край на смену 30-градусной жаре

Похолодание в конце текущей недели, которое согласно предварительному прогнозу, могло принести с собой осадки вплоть до мокрого снега, не будет столь резким. Как сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре, холодные фронты окажут влияние на районы края, но оно будет не столь сильным, как предполагалось ранее.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, погода в крае изменится в течение дня 25 апреля.

В отдельных районах Алтайского края в ближайшую субботу пройдут небольшие, а местами по северо-западу умеренные дожди. В предгорьях вероятны грозы.

Также ожидается усиление ветра. При порывах его скорость будет достигать 20 метров в секунду.

Вместе с осадками произойдет понижение температуры.

Гроза над Барнаулом. altapress.ru

Если 23 и 23 апреля в крае ожидается 30-градусная жара, то 25 апреля воздух прогреется до +20…+25 градусов, а по северу — до +15 градусов.

В воскресенье осадки прогнозируется на большей части Алтайского края.

А вот с началом новой рабочей недели на территории региона вновь начнется постепенное нарастание температуры воздуха.