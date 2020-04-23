Снег отменяется. Дожди и грозы придут в Алтайский край на смену 30-градусной жаре

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, погода в крае изменится в течение дня 25 апреля.
В отдельных районах Алтайского края в ближайшую субботу пройдут небольшие, а местами по северо-западу умеренные дожди. В предгорьях вероятны грозы.
Также ожидается усиление ветра. При порывах его скорость будет достигать 20 метров в секунду.
Вместе с осадками произойдет понижение температуры.
Если 23 и 23 апреля в крае ожидается 30-градусная жара, то 25 апреля воздух прогреется до +20…+25 градусов, а по северу — до +15 градусов.
В воскресенье осадки прогнозируется на большей части Алтайского края.
А вот с началом новой рабочей недели на территории региона вновь начнется постепенное нарастание температуры воздуха.