Снег, сильный ветер и нарастающий холод. Жителей Алтая предупредили об ухудшении погоды

На 13 января прогнозируют снег, ночью местами сильный снег, по югу региона метели, а также усиление ветра до 15−20 м/с.

«На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. В течение дня понижение температуры воздуха до -25 градусов», — предупредили в ведомстве.

Напомнили о соблюдении мер безопасности. Возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падения деревьев и обрушения слабозакрепленных конструкций.

Метель в Алтайском крае. vk.com

Кроме того, возможно увеличение количества ДТП. В местах возможного осложнения обстановки — на алтайских трассах — дежурят спасатели.

«Организовано оповещение водителей дальних рейсов, взаимодействие с главами населенных пунктов, прилегающих к автомобильным дорогам. В готовности находятся подвижные и стационарные пункты обогрева», — отметили в МЧС.

Примечательно, что 12 января отметился «благоприятной погодой» — после мощных снегопадов и метелей осадки были уже не такими сильными.