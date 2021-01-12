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Жизнь

Снег, сильный ветер и нарастающий холод. Жителей Алтая предупредили об ухудшении погоды

Жителей Алтайского края в среду, 13 января, ожидают неблагоприятные погодные условия, сообщает региональное МЧС.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

На 13 января прогнозируют снег, ночью местами сильный снег, по югу региона метели, а также усиление ветра до 15−20 м/с.

«На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. В течение дня понижение температуры воздуха до -25 градусов», — предупредили в ведомстве.

Напомнили о соблюдении мер безопасности. Возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падения деревьев и обрушения слабозакрепленных конструкций.

Метель в Алтайском крае.
Метель в Алтайском крае.
vk.com

Кроме того, возможно увеличение количества ДТП. В местах возможного осложнения обстановки — на алтайских трассах — дежурят спасатели.

«Организовано оповещение водителей дальних рейсов, взаимодействие с главами населенных пунктов, прилегающих к автомобильным дорогам. В готовности находятся подвижные и стационарные пункты обогрева», — отметили в МЧС.

Примечательно, что 12 января отметился «благоприятной погодой» — после мощных снегопадов и метелей осадки были уже не такими сильными.

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