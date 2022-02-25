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Жизнь

Снег, ветер и минус небольшой. На Алтае зима доживает свои последние дни

Снег и гололедица ожидаются в Алтайском крае в пятницу, 25 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.

Зима. Женщина идет по снегу.
Зима. Женщина идет по снегу.
СС0

Дневные температуры в крае составят 0…−5 градусов, в предгорьях местами до +5. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

«В отдельных районах небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица», — рассказали синоптики.

В Барнауле в конце дня небольшой снег, на дорогах сильная гололедица.

Температура днем в краевой столице 0…-2 градуса. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 февраля, в крае обещают −1…−7 градусов, порывистый ветер до 12−14 м/с. В Барнауле ожидается −1…−5 градусов.

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