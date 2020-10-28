Снег, ветер 100 км/ч и резкое похолодание. Алтайский край погружается в шторм

Штормовое предупреждение действует в Алтайском крае в среду, 28 октября. В регионе ожидается сильный ветер, мокрый снег и похолодание.

«В Алтайском крае 28 октября ожидается усиление ветра до 19−24 метров в секунду, местами порывы 25−28 метров в секунду (28 метров в секунду равняется 100,8 километра в час — Прим. ред.), осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега. Похолодание», — говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра.

Ранее синоптики рассказали altapress.ru, что непогода, которая придет вслед за мощным похолоданием, обернется установлением временного снежного покрова на большей части края.

Дневные температуры 28 октября составят +1…+6 градусов.

В ночь на 29 октября похолодает до −4…−9 градусов. Днем в четверг будет −3…+2 градуса.