В Сибири врачи спасли жизнь снегирю с черепно-мозговой травмой

В Красноярском крае ветеринары спасли снегиря с травмой мозга, сообщает « Проспект Мира ».

Историю птички рассказали в ветклинике «Лимпопо». Как зимняя птица получила такую травму не уточнили.

«Самец снегиря поступил в стационар с ЧМТ (черепно-мозговая травма). На назначенные препараты отреагировал хорошо и потихоньку идет на поправку. Снегируша будет выпущен в природу», — рассказали в клинике.



Снегирь принимал назначенные препараты: птичий организм хорошо отреагировал на лечение и быстро пошел на поправку.

«Самостоятельно потихоньку стал есть сам, с удовольствием поедает замороженную ягоду и семена. Живи, Снегирушка, и радуй людей своим нарядом!» — добавили в ветклинике.

Ранее в объектив фотографа на Алтае попала редкая птица, прилетевшая в Белокуриху, где из-за карантина «местность очистилась».