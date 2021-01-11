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Жизнь

В Сибири врачи спасли жизнь снегирю с черепно-мозговой травмой

В Красноярском крае ветеринары спасли снегиря с травмой мозга, сообщает «Проспект Мира».

Снегирь в Барнауле.
Снегирь в Барнауле.
Михаил Хаустов

Историю птички рассказали в ветклинике «Лимпопо». Как зимняя птица получила такую травму не уточнили.

«Самец снегиря поступил в стационар с ЧМТ (черепно-мозговая травма). На назначенные препараты отреагировал хорошо и потихоньку идет на поправку. Снегируша будет выпущен в природу», — рассказали в клинике.


Снегирь принимал назначенные препараты: птичий организм хорошо отреагировал на лечение и быстро пошел на поправку.

«Самостоятельно потихоньку стал есть сам, с удовольствием поедает замороженную ягоду и семена. Живи, Снегирушка, и радуй людей своим нарядом!» — добавили в ветклинике.

Ранее в объектив фотографа на Алтае попала редкая птица, прилетевшая в Белокуриху, где из-за карантина «местность очистилась».

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