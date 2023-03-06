6 марта
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Жизнь

Снегопад и гололедица продолжатся на новой неделе. Погода 5 марта в Алтайском крае

Снегопад и гололедица не покинут Алтайский край с приходом новой рабочей недели. О погоде 5 марта сообщили синоптики алтайского гидрометцентра.

Мокрый снег. Дождь.
Мокрый снег. Дождь.
CC0

Погода в Алтайском крае

Ночью ожидается температура −2…−7 градусов, по западу возможно похолодание до -13. Вероятен умеренный, местами сильный снег, перерастающий в метели. На дорогах наблюдается сильная гололедица.

Утром столбики термометров поднимутся до -3.+2 градусов, по югу ожидается потепление до +7. На востоке снег не прекратится, а с приходом тепла он станет мокрым. Вероятны метели, гололедные явления и сильная гололедица на дорогах.

Ветер западный, 6−11м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Зима. Мокрый снег.
Зима. Мокрый снег.
СС0

Погода в Барнауле

Ночь в столице края будет прохладной — −5…−7 градусов. Пройдет умеренный снег, возможна слабая метель.

Днем температура составит 0…-2 градуса. Ожидаются небольшой снег и слабая метель. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер западный, 6−11 м/с.

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