Жители Барнаула упорно преодолевают мокрый снег и лужи. Фоторепортаж altapress.ru

Вдобавок ко всему еще начался тяжелый мокрый снегопад.
И многие «пешики» столкнулись с проблемой — как выйти сквозь лужи и мокрые сугробы из дворов, пробраться к остановкам.
Фотокорреспондент altapress.ru понаблюдала сквозь объектив за обстановкой в городе. Причем она «вооружилась» прорезиненными сапогами. А когда вернулась в фотолабораторию, рассказала, что даже ее суперсапоги не спасли от снежной каши.
И о погоде. В Алтайском крае действует штормовое предупреждение, говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра. 4 марта в Алтайском крае после заметной оттепели похолодает — до минус 11 градусов ночью. В Барнауле — до минус 9.
Днем в некоторых районах температура будет плюсовой — до 3 градусов. Но в основном, сохранится «минус» — до 7 градусов. В Барнауле днем температура составит минус 5 градусов.
На дорогах сильная гололедица.
Ранее с неочищенной крыши барнаульского дома ночью сошла лавина.