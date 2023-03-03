3 марта
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Жизнь

Жители Барнаула упорно преодолевают мокрый снег и лужи. Фоторепортаж altapress.ru

Порывы юго-западного ветра внесли свои коррективы в наступившую весну — подсохли тротуары, заметно стаяли сугробы. Однако ночной дождь 3 марта заметно «подмочил» пешеходные зоны.

Мартовская оттепель в Барнауле.
Мартовская оттепель в Барнауле.
Анна Зайкова

Вдобавок ко всему еще начался тяжелый мокрый снегопад.

И многие «пешики» столкнулись с проблемой — как выйти сквозь лужи и мокрые сугробы из дворов, пробраться к остановкам.

Фотокорреспондент altapress.ru понаблюдала сквозь объектив за обстановкой в городе. Причем она «вооружилась» прорезиненными сапогами. А когда вернулась в фотолабораторию, рассказала, что даже ее суперсапоги не спасли от снежной каши.

И о погоде. В Алтайском крае действует штормовое предупреждение, говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра. 4 марта в Алтайском крае после заметной оттепели похолодает — до минус 11 градусов ночью. В Барнауле — до минус 9.

Днем в некоторых районах температура будет плюсовой — до 3 градусов. Но в основном, сохранится «минус» — до 7 градусов. В Барнауле днем температура составит минус 5 градусов.

На дорогах сильная гололедица.

Ранее с неочищенной крыши барнаульского дома ночью сошла лавина.

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