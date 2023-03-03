Снежная буря и штормовой ветер не закончатся в выходные в Алтайском крае

Сильный снегопад вплоть до метели и дождь сохранятся 4 марта. Местами в южных и восточных районах ветер усилится до 17−22м/с.

Ожидают похолодание до −2…−7 градусов. На дорогах вероятна сильная гололедица, а в предгорьях — снежные заносы.

Рекомендации МЧС

МЧС просит граждан воздержаться от дальних поездок в этот день и прогулок по городу.

Перед поездкой за пределы населенного пункта водителям следует проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи.

Находясь дома, закройте окна и балкон.

Если вы оказались на улице в непогоду, то лучше переждать ее в капитальном строении. Также обходите рекламные щит и не укрывайтесь под деревьями.