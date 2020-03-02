Снегопады ударят по Алтайскому краю после рекордного мартовского тепла

Нестабильная погода с осадками в виде снега и мокрого снега ожидается в Алтайском крае в ближайшие несколько дней, сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре.

Как рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, уже в ночь на вторник, 3 марта, в отдельных районах края ожидается небольшой снег.

Ночные температуры в период с 3 по 5 марта включительно будут балансировать в диапазоне −4…−15 градусов. Днем температуры воздуха будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

В ближайшие трое суток в Алтайском крае ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Возможно усиление ветра до 13 — 18 метров в секунду.

При этом, как отметила собеседница, говорить о штормовой погоде в эти дни не приходится.

Тепловые рекорды

Между тем, погода в нашем регионе продолжает удивлять новыми тепловыми рекордами. Напомним, что и в январе, и в феврале в отдельные дни были достигнуты температурыне максимумы.

Снег. Оттепель. Михаил Хаустов

Март в Алтайском крае также стартовал с достижения рекордных значений. Так, новые температурные рекорды 1 марта были зафиксированы на восьми метеостанциях.

Наиболее заметное превышение температуры зарегистрировано в Мамонтово, где 1 марта столбики термометров показали +4,8 градуса. Прежний рекорд здесь был достигнут в 1987 году, когда температура 1 марта составила +3,6 градуса.

Каким будет март в Алтайском крае

Согласно вероятностному прогнозу температурного режима на отопительный период 2019—2020 годов, который ранее опубликовал Росгидромет, Алтайский край окажется в числе регионов страны, где март выдастся теплее, чем обычно.

Для Барнаула средней месячной температурой в марте является показатель -7,3 градуса.