Снесли ограничитель, встретили блогершу и увидели "чупакабру". Что произошло в Алтайском крае 7 октября

- Многострадальный ограничитель перед Старым мостом все-таки сломали. А мы подсчитали, сколько всего грузовиков пытались въехать на мост, несмотря на запрет.
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Толпа барнаульцев пришла посмотреть на стримершу Амину Tenderlybae в ТРЦ Galaxy.
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Уроженка Барнаула стала лучшей молодой спортсменкой Европы. Художественная гимнастка Дарья Варфоломеева стала лауреатом премии имени Петра Нуровского как лучшая молодая спортсменка по версии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
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В Алтайском крае заметили мертвое животное на дороге. Идентифицировать его не смогли и обозвали чупакаброй.
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