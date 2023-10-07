Сколько раз фуры пытались проехать под ограничителем на Старом мосту - арифметика altapress.ru

В Барнауле 7 октября произошла классическая драма. Кто-то в очередной раз пытался проехать под ограничителем перед Старым мостом. Но в этот раз конструкция не выдержала и обвалилась . Altapress.ru попытался посчитать, сколько раз грузовики верили в себя и устремлялись на мост через ограничитель.

Фура Первая. Решительная.

Ограничитель перед мостом поставили в декабре 2013 года. Тогда путепровод только-только отходил после ремонта. Большегрузам запретили по нему передвигаться и поставили злосчастный ограничитель.

Первая фура напоролась на конструкцию 6 декабря 2013 года. Это случилось ровно на следующий день после открытия моста. Причем грузовик не остановился и поехал дальше. Ограничитель снесло.

В ГИБДД пообещали его укрепить. Перед Новым годом поставили новый.

Фура Вторая. Застрявшая.

Второй раз под ограничителем пытался проехать грузовик в августе 2014 года.

Или водители фур испугались, что мост их не выдержит, или о других случаях не написали, но с декабрьского сноса конструкции прошло более полугода.

Тогда грузовик застрял на въезде и собрал большую пробку. Но ограничитель выдержал. Видимо, в ГИБДД сдержали обещание и укрепили его.

Затем в апреле 2015 начали очередной ремонт Старого моста, его закрыли до июня.

Фура Третья. Крышесносная.

А в августе грузовик и ограничитель снова встретились. В этот раз все оказалось намного жестче. У фуры буквально снесло крышу.

ДТП с грузовиком на въезде в Барнаул. Елена Бланк, vk.com/barneos22

Происшествие случилось вечером, никто не пострадал. Однако содержимое грузовика высыпалось на дорогу.

Фура Четвертая. Красная.

Следующая попытка штурма ограничителя перед Старым мостом была в декабре 2015 года. Тогда красная фура немного смялась, застряла и собрала пробку.

ДТП на Старом мосту. Дмитрий Казачков в vk.com/barneos22

Ограждение выдержало.

Фура Пятая. 29 февраля.

2016 год был високосным. И именно 29 февраля грузовик парализовал проезд через Старый мост. Барнаульцы уже тогда прозвали эту фуру "очередной". То ли еще будет.

Фура Шестая. Разгневавшая.

В июне 2017 года барнаульцы уже устали от пробок из-за грузовиков, которые будто пытаются влезть в старые джинсы. И каждый раз не могут.

Вот и тогда дорогу перекрыли из-за "толстячка". Горожане уже пожаловалась на знаки, которых, видимо недостаточно. И порекомендовали отодвинуть ограничитель к Новоалтайску. Ситуация накалялась.

Фура седьмая. Мощная.

Следующий раз произошел в сентябре 2018. Или барнаульцы пытались не замечать застрявшие в ограничителе грузовики.

В общем, тогда фуре удалось проехать, но конструкцию погнуло. Пришлось остановиться.

Фура. Соцсети

Фура восьмая. Новогодняя.

Кто в баню, кто к столу, а грузовики - в ограничитель. Да, 31 декабря 2018 не случилось новогоднего чуда. Но конструкция уже не выдержала и сломалась. КамАЗ остановился и парализовал движение.

Фура девятая. Непримечательная.

Через четыре дня ограничитель снова снесли. Обошлось без пробок и пострадавших. Как-никак, новогодние каникулы. На дорогах никого.

26 января 2019 ограничитель немного подвинули в надежде, что это как-то изменит ситуацию.

Фура десятая. Юбилейная.

Не изменило. На следующий день - 27 января - большегруз застрял перед мостом и образовал пробку. Перед этим сломав ограничитель. Сотрудники ГИБДД уже начали разводить руками.

Фура. Соцсети Фура. Соцсети

Фура одиннадцатая. Влюбленная.

Перед 14 февраля 2019 большегруз, видимо, окрыленный любовью, пытался проехать под металлической рамкой. Не удалось.

В начале 2020 года мост закроют на двухгодичный ремонт. В октябре 2021 года, раньше срока, его откроют.

Фура двенадцатая. В себя поверившая.

В июле 2022 года становится понятно, что новая дорога не избавила от старых привычек. Грузовик пытался въехать в ограничитель со стороны Новоалтайска. Так и остался там.

Фура тринадцатая. Несчастливая.

Этому грузовику досталось в сентябре 2022 года. Он уже втиснулся, но застрял. Ни туда, ни сюда. Происшествие случилось вечером.

"Нет повести печальнее на свете", - начали шутить журналисты.

Фура застряла у Старого моста Инцидент Барнаул

Фура четырнадцатая. Настойчивая.

Грузовик сломал пополам ограничитель высоты 24 ноября 2022 года. В итоге проезд даже пришлось перекрывать на день.

Хотя очевидцы предположили, что под конструкцией пытался проехать трактор.

Сломанный ограничитель на Старом мосту Барнаул 22

Фура пятнадцатая. Наше время.

В 2023 году попытки въехать на большегрузах будто увеличились. 3 апреля фура посреди дня застряла под ограничителем и образовала пробку.

ДТП на Старом мосту. Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

При этом барнаульцы в заторах уже будто живут - ведь тогда шел и продолжает идти ремонт моста Новом рынке. И никто не ожидал, что стоять придется уже на въезде в Барнаул.

Фура шестнадцатая. Развалившаяся.

3 июля на въезде грузовик так рьяно пытался преодолеть ограничитель, что снес не только крышу, но и стенки прицепа. В итоге образовалась километровая пробка.

Фура не проехала ограничитель и разбилась в Барнауле. "В курсе 22"

Фура семнадцатая. Еле уцелевшая.

Водители большегрузов мало чему учатся друг у друга, сделали вывод барнаульцы. Потому что через неделю - 11 июля - фура чуть не потеряла прицеп, пока втискивалась в ограничитель.

Кстати, проехать ей удалось.

Фура прошла ограничитель на Старом мосту. "В курсе 22"

Фура восемнадцатая. Целеустремленная.

Водитель грузовика 19 июля 2023 несколько раз ударялся крышей об ограничитель, но надеялся его проехать.

У него ничего не получилось.

"Может, он додумается развернуться и проехать через Новый мост", - писали тогда автолюбители.

Фура не проехала ограничитель. "Инцидент Барнаул"

Фура девятнадцатая. Раскуроченная.

Грузовик 7 сентября 2023 года развалился, пока пытался проехать ограничитель со стороны Барнаула. Стенки и крыша фуры сломались и завалились набок.

Фура. "Инцидент Барнаул"

Фура двадцатая. Юбилейная.

В этот раз - 28 сентября 2023 года - барнаульцы уже просто сдались и никак не комментировали случившееся. Очередная фура пыталась проехать очередной ограничитель. Ничего нового.

Застрявшая фура. "В курсе 22"

Фура двадцать первая. Доломавшая.

7 октября 2023 года. Фура со стороны Новоалтайска сломала ограничитель перед Старым мостом. Одна из опор сломалась, вторая еще держится.

Виновника еще не нашли.

Ограничитель. "Инцидент Барнаул"

Это, конечно, не все грузовики, которые пытались оседлать оранжевую конструкцию. Многие делают это по ночам, пока никто не видит и не фотографирует. При неудачной попытке многие разворачиваются и уезжают на Новый мост. Где нет никаких ограничителей.