В Барнауле грузовик заблокировал дорогу на Старом мосту, несколько раз пытаясь проехать ограничитель

Очередной водитель не рассчитал габариты своего автомобиля и не проехал ограничитель, сообщают очевидцы в " Инцидент Барнаул ".

Очевидцы сообщают, что сначала фура заблокировала выезд из города, не проехав препятствие.

Потом грузовик решил попытать удачу на встречной полосе, но снова врезался в ограничитель, который не оказался выше в другом месте.

Другие автомобили были вынуждены объезжать крупногабаритную машину, которая перекрыла движение.

"Может, он додумается развернуться и проехать через новый мост", - надеются автолюбители.

Напомним, ограничитель в этом месте нужен, чтобы тяжеловесные машины не ездили по старому коммунальному мосту.

Ранее еще одна фура едва не развалилась, проехав ограничитель перед Старым мостом.