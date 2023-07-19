19 июля
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Жизнь

В Барнауле грузовик заблокировал дорогу на Старом мосту, несколько раз пытаясь проехать ограничитель

Очередной водитель не рассчитал габариты своего автомобиля и не проехал ограничитель, сообщают очевидцы в "Инцидент Барнаул".

Фура не проехала ограничитель.
Фура не проехала ограничитель.
"Инцидент Барнаул"

Очевидцы сообщают, что сначала фура заблокировала выезд из города, не проехав препятствие.

Потом грузовик решил попытать удачу на встречной полосе, но снова врезался в ограничитель, который не оказался выше в другом месте.

Другие автомобили были вынуждены объезжать крупногабаритную машину, которая перекрыла движение.

"Может, он додумается развернуться и проехать через новый мост", - надеются автолюбители.

Напомним, ограничитель в этом месте нужен, чтобы тяжеловесные машины не ездили по старому коммунальному мосту.

Ранее еще одна фура едва не развалилась, проехав ограничитель перед Старым мостом.

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