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Жизнь

Снесли школу и поликлинику: сибиряки получили новые обещания, напомнив губернатору про старые

Жители Мысков написали обращение в Instagram губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщает «Сибдепо».

Разруха в ААСК.
Разруха в ААСК.
studdozor.ru

Граждане рассказали, что в городе снесли школу и поликлинику, но новые так и не построили.

Мысковчане подчеркнули, что в регионе строят там, где ближе к столице, а другие довольствуются обещаниями.

«Строят ближе к Кемерово. А в Мысках школу № 6 снесли и обещают построить уже три года. А воз и ныне там. Поликлинику снесли, обещают построить к новому году, причем работы не начинались», — говорится в обращении.

На жалобу оперативно ответили в городской администрации, пообещав в ближайшее время улучшить ситуацию.

«В данный момент ведутся торги на проведение инженерных изысканий для проектирования здания школы. После завершения изысканий будет проведено проектирование и дальнейшее строительство», — успокоили жителей города.

Также заверили, что до конца 2021 года построят врачебную амбулаторию в городском поселке Ключевой.

Ранее госдумец-единоросс, комментируя предложение повысить МРОТ до 20 тыс. рублей, заявил о нежелании партии давать невыполнимые обещания.

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