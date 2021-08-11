Госдумец-единоросс назвал нереалистичным повышение МРОТ аж до 20 тыс. рублей

Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошев рассказал « Известиям », что увеличение МРОТ представляется маловероятным.

Ранее депутаты от ЛДПР решили внести в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ (минимального размера оплаты труда) до 20 тыс. рублей.

Авторы инициативы отметили, что новый механизм расчета минималки не привел к существенному увеличению — ее устанавливают в размере 42% от медианной зарплаты за предыдущий год.

В 2021 году МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц. Таким образом, предложенное повышение на уровне +7 тыс. рублей.

«Речь идет об очень серьезных цифрах. Исходя из названных сумм, которые потребуются на реализацию, мне кажется, что это нереалистично», — пояснил Шхагошев.

Он подчеркнул, что сейчас перед выборами многие злоупотребляют обещаниями, при этом приоритет «Единой России» — таких невыполнимых обещаний не давать.

Также парламентарий не исключил, что инициатива ЛДПР может и не быть связанной с выборами, поэтому необходимо дождаться, когда законопроект внесут в ГД.

Кстати, в Алтайском крае почти 20% жителей получают меньше МРОТ, а 2,4% жителей имеют менее половины минималки.