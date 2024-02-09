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Жизнь

Снежный шторм, цены на стройматериалы и хищники в АлтГУ. Что произошло в Алтайском крае 9 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 9 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Алтайский край пришел снежный шторм. Ожидается, что непогода продлится до 12 февраля, а сразу после начнется резкое похолодание.

◆ В аэропорту Барнаула перенесли некоторые рейсы.

◆ Несколько трасс в регионе перекрыли из-за метели и снежных заносов. В данный момент движение по всем дорогам разрешено.

◆ В Курьинском районе в массовом ДТП столкнулись сразу шесть автомобилей.

◆ Обязанности «дорожного» вице-мэра Барнаула вместо арестованного Антона Шеломенцева теперь исполняет первый вице-мэр Андрей Федоров.

◆ Алтайские строители готовятся к повышению цен на материалы. Ожидается, например, что цемент и брус подорожают на 20%.

◆ В Алтайском госуниверситете будут возрождать традиции соколиной охоты. Студентов уже учат общаться и обращаться с хищными птицами.

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