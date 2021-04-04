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Жизнь

Снимаем шапки. В Алтайский край придет тепло до +14 градусов

4 апреля в Алтайском крае ожидается потепление до +14 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Днем по краю температура воздуха прогреется до +4…+9 градусов, местами по югу до +14 градусов. В утренние часы может наблюдаться изморозь и туман. Ветер северо-восточный, 3−8 метра в секунду.

В Барнауле днем температурный столбик поднимется до +6…+8 градусов. В утренние часы возможен туман, на дорогах — сильная гололедица. Ветер также северо-восточный, 3−8 метра в секунду.

Однако далеко теплые вещи убирать не стоит — сразу после выходных придут дожди и мокрый снег, ночью температура будет ниже 0. Похолодание придет 8 апреля.

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