Снимают несмотря ни на что. Шесть способов сделать региональное кино лучше, а зрителей - счастливее

В Барнауле На круглом столе «Нестоличное кино: перспективы развития» региональные и федеральные эксперты киноиндустрии, приехавшие на Шукшинский фестиваль, излили друг другу душу по поводу кинотворчества. Как вывести провинциальные ленты на большие экраны, сколько денег на это нужно и почему все кинолюбы сумасшедшие — наш материал.

Госконтракты и кинокалькулятор

«В этом году мы создали Фонд регионального кино и взялись за госзаказ, — рассказал Владимир Кузнецов, председатель Союза кинематографистов РФ. — Согласно ему, в течение года нужно выпустить примерно 100 документальных лент на сумму 250 млн рублей. Это огромная ответственность и даже аванс. Поскольку наша организация еще не имеет опыта съемок».

Следующая инициатива, о которой рассказал эксперт, — кинокалькулятор. Он создан для того, чтобы помочь творцам (особенно начинающим) оптимально рассчитать бюджет на свое произведение.

Правда, этот «гаджет» увидит свет только через месяц-два. Создатели обещают, что все расчеты будут в открытом доступе, чтобы все желающие могли увидеть, куда уходят средства.

Круглый стол: «Нестоличное кино: перспективы развития». Дмитрий Лямзин.

Правдивые герои и социальный отклик

Президент гильдии сценаристов Алексей Алешковский считает, что одна из главных проблем не только регионального, но и столичного кино — герои, далекие от зрителя.

Он говорит: «За региональным кино — будущее индустрии. Столичная тусовка замкнулась в себе, и в этом нет ничего хорошего. Настала пора прорубать окно не в Европу, а в Россию. Современная повестка московских и питерских лент мало соответствует провинциальной».

Еще один важный вопрос — соответствие результата вложенным государственным средствам.

Круглый стол: «Нестоличное кино: перспективы развития». Дмитрий Лямзин.

«Вспомним «Левиафан» Звягинцева. Чиновникам он не очень понравился. Но общественный резонанс был огромный, — говорит Алешковский. — И в городок этот, где фильм снимался, хлынул поток туристов. Вот, что нам нужно, — мощный социальный отклик. Однако ленты, снятые за бюджетные деньги, должны отвечать патриотическому запросу заказчика, и делать это не всегда просто.

Однако все присутствующие сошлись на мнении, что региональным режиссерам и специалистам крайне сложно реализовать свои проекты без государственной поддержки.

Кадр из фильма «Левиафан». Открытые источники в интернете.

На большие экраны

«Кино должно быть разбросанным, как огромный бриллиант, по всей России, — говорит Михаил Кулунаков, режиссер из Республики Алтай. — Почему мы должны зависеть от Москвы и от того, попадем ли в федеральный мультиплекс?»

Решение этой проблемы — в создании сценарной лаборатории для региональных авторов. Ее выпускники смогут принять участие в крупных столичных питчингах и представлять свои идеи, а также получат приличную материальную поддержку от Фонда регионального кино в размере около 2 млн рублей на съемки.

Круглый стол: «Нестоличное кино: перспективы развития». Дмитрий Лямзин.

Много фестивалей

Владислав Кафеев, руководитель студии «Ветер перемен» из Хакасии отмечает, что развитие российского киносообщества во многом зависит от многообразия фестивалей и встреч. Они являют собой площадку для профессионалов и любителей.

Приводит пример: «Вот Красноярский край. В 2021 году местный молодежный центр получил грант на организацию питчинга проектов. На него приехали представители со всей страны. Местные власти посмотрели, вдохновились и решили повторить то же самое уже в этом году. Ну, разве не прекрасно?»

Кафеев считает, что сегодня у каждого губернатора есть возможность проявить себя подобным образом и помочь развитию местного кинопроизводства.

Круглый стол: «Нестоличное кино: перспективы развития». Дмитрий Лямзин.

Он продолжает: «Ингушетия. Там никогда фестивали не проводили. Но в 2014 году мы решились и организовали. Местных картин там представлено не было. А уже в 2015 году — 15 фильмов. Там были и игровые, и документальные, и короткометражные работы».

Подготовка и финансирование

Успех проекта зависит не только от денег, вложенных в производство, но и от кадров. В этом убежден московский режиссер Анатолий Чижиков: «Конечно, нужно приглашать преподавателей. Для того, чтобы научить режиссуре, достаточно двух, максимум, трех лет». То же самое с актерским, сценарным, операторским образованием.

Кинотеатр , зрительный зал , кресла. СС0

А затем, после учебы, снова встает вопрос денег. Даже дипломированному «киноделу» очень трудно найти средства на дебютную ленту.

«Для того, чтобы молодому человеку сделать хороший дебют, короткий метр в жанровом кино, нужно потратить не меньше 2 млн рублей. Потому что все, что меньше — художественная самодеятельность, — говорит Чижиков. — А если вы хотите хорошую комедию или мелодраму с начинающими, но хорошими артистами? Это бюджет в 2−3 млн рублей. Его нужно искать и давать людям возможность.

На базе нашей студии сняли два диплома — в 35 тыс. долларов один вышел, и второй в 30 тыс. долларов. Такие вот нескромные цифры. Поэтому стоит подумать о специальной программе».

Заем. Деньги. Оплата. unsplash.com

Создание кинокомиссий

Сегодня кинокомиссии существуют далеко не во всех областях страны. Этот факт сильно ограничивает, в том числе, столичных творцов, которые могли бы снимать ленты в провинции и о провинции. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации продюсеров кино и телевидения России Ольга Жукова.

«Такие организации необходимы для того, чтобы всячески помогать в съемках. Подбирать локации, оформлять разрешения, обеспечивать безопасность, — говорит Жукова. — А главное — вовлекать местные кадры. На данный момент, кинокомиссии действуют в 32 регионах, еще в 14 — их создание только планируют».

Те, что уже есть, работают, в том числе, по системе рибейтов. Ее в Алтайском крае пока нет. Как и самой комиссии.

Попкорн , кино. СС0

Справка Рибейт — система поддержки кинопроизводителей. Согласно ей, часть средств, потраченных на съемки в регионе, возвращается создателям картины из местного бюджета.

Дмитрий Шарабарин, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая в финале встречи сказал.

«В идеале любая инициатива должна быть закреплена законом. Местному кино давно нужна какая-то целевая программа или указ губернатора. Результатом любой идеи должен стать фильм. Тогда мы и увидим, как на самом деле развивается индустрия в провинции».