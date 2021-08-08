Снова 2019 год? Барнаулец снял с воздуха покрытый смогом город

Дымку в Барнауле заметили еще 6 августа. Предполагается, что до нашего региона она дошла с Якутии, где бушуют лесные пожары.

«Вот такой сейчас воздух в Барнауле… Ну что, лето 2019 повторяется? Снова пожары, снова дым, снова запах гари», — написал автор видео.

«В 2019 году было намного хуже», «Я вчера шла по улице и никакой гари не чувствовала. А домой пришла, окно открыла (9 этаж) и почувствовала слабый запах гари», «Сейчас хоть дожди идут, и воздух немного свежее», — пишут комментаторы Barnaul 22.

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Красноярского края (там задымлены уже почти 400 населенных пунктов и отменены 10 рейсов), Иркутской области и Республики Саха.

В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации. 5 августа в NASA сообщили, что площадь территории, которую покрыл дым от лесных пожаров в Якутии, составила 530 млн гектаров.