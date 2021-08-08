8 августа 23°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Снова 2019 год? Барнаулец снял с воздуха покрытый смогом город

Житель Барнаула с квадрокоптера снял город, над которым повисла ощутимая дымка.

Дымка в Барнауле, 6 августа 2021 года.
Дымка в Барнауле, 6 августа 2021 года.
altapress.ru

Дымку в Барнауле заметили еще 6 августа. Предполагается, что до нашего региона она дошла с Якутии, где бушуют лесные пожары.

«Вот такой сейчас воздух в Барнауле… Ну что, лето 2019 повторяется? Снова пожары, снова дым, снова запах гари», — написал автор видео.

«В 2019 году было намного хуже», «Я вчера шла по улице и никакой гари не чувствовала. А домой пришла, окно открыла (9 этаж) и почувствовала слабый запах гари», «Сейчас хоть дожди идут, и воздух немного свежее», — пишут комментаторы Barnaul 22.

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Красноярского края (там задымлены уже почти 400 населенных пунктов и отменены 10 рейсов), Иркутской области и Республики Саха.

В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации. 5 августа в NASA сообщили, что площадь территории, которую покрыл дым от лесных пожаров в Якутии, составила 530 млн гектаров.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соцсети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость