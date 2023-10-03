3 октября
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Жизнь

Снова туман. Какая погода будет в Алтайском крае 3 октября

О погоде в регионе 3 октября рассказали в алтайском метеоцентре.

Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
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Погода в Алтайском крае

Ночью в регионе температура опустится до -1...-6 градусов, местами до +4. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем потеплеет до +12...+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в краевой столице похолодает до -1...-3 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем термометры в городе покажут +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

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