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Жизнь

Снова весна: в Алтайском крае из-за жары проснулись божьи коровки

В октябре из-за аномальной двадцатиградусной жары в Алтайском крае снова зацвела верба и пробудились насекомые. Об этом «Интерфаксу» рассказала профессор кафедры ботаники АлтГУ Татьяна Терехина.

Божья коровка.
Божья коровка.
CC0

Повторно также могут зацвести сирень, купальница и маральник.

«Это следствие погодной аномалии — такая жара не характерна для октября, вот деревья и обманулись. Сначала было резкое похолодание в сентябре, они подготовились к зиме, а тут снова тепло — вот деревья и решили, что наступила весна и пора цвести. Такая же ситуация с проснувшимися божьими коровками, которые летают везде сейчас», — пояснила Татьяна Терехина.

Профессор также сказала, что подобные аномалии могут плохо сказаться на деревьях и насекомых: предстоящей весной они могут уже не зацвести, а насекомые не смогут повторно впасть в спячку и с наступлением холодов просто погибнут.

По сообщениям синоптиков, теплая и сухая погода в Алтайском крае будет длиться до 12 октября. Предположительно в этот день в край придет арктический циклон.

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