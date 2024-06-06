Депутат Сергей Писарев (известен как директор барнаульского зоопарка, — прим.ред.) внес конкретное предложение во время сессии: "У меня очень давно зреет мысль создать в Барнауле первый в России собачий зоопарк. И он будет лучшим, если я займусь за это дело. Где будут созданы нормальные, комфортные условия для животных, появится конкурентная среда среди общественников, которые занимаются собаками. Будут условия, когда за каждую собаку будут бороться".

Информация о законопроекте и сам документ доступны на сайте краевого парламента.

Благодаря недавним изменениям в федеральном законодательстве, регионы теперь могут самостоятельно определять перечень и порядок мероприятий при обращении с бездомными животными на своей территории, а также устанавливать дополнительные требования к содержанию питомцев. Новый законопроект должен реализовать эти возможности.

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