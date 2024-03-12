Собака, которую искали 10 дней, нашли застрявшей в сугробе

В Колорадо нашли собаку, которая на несколько дней застряла в сугробе. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости США".

6-летняя Пеппер ушла из дома, и хозяева забили тревогу через пару часов. Они позвонили в службу спасения животных — волонтеры начали искать животное.

Собаку долго не могли найти, однако на десятый день поисковому псу удалось найти Пеппер.

Оказалось, что хвостатая застряла в глубоком сугробе между деревьями. Хозяину и волонтерам удалось спасти хвостатую.

Ранее сообщалось, что верблюдов заметили на алтайской трассе.

При этом неизвестно откуда они взялись и есть ли у них хозяин.

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