12 марта
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Жизнь

Собака, которую искали 10 дней, нашли застрявшей в сугробе

В Колорадо нашли собаку, которая на несколько дней застряла в сугробе. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости США".

Ротвейлер, собака с мячом.
Ротвейлер, собака с мячом.
СС0

6-летняя Пеппер ушла из дома, и хозяева забили тревогу через пару часов. Они позвонили в службу спасения животных — волонтеры начали искать животное.

Собаку долго не могли найти, однако на десятый день поисковому псу удалось найти Пеппер.

Оказалось, что хвостатая застряла в глубоком сугробе между деревьями. Хозяину и волонтерам удалось спасти хвостатую.

Ранее сообщалось, что верблюдов заметили на алтайской трассе.

При этом неизвестно откуда они взялись и есть ли у них хозяин.

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