Собчак показала идеальный аксессуар для внешности во время пандемии

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram опубликовала фото в респираторе, назвав такую маску идеальным аксессуаром для внешности.

«Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью маска — это идеальный аксессуар красоты!» — подписала Собчак свое фото.

Подписчики Собчак в очередной раз оценили ее чувство юмора: «Раунд», «Самоирония — наше все!», «Целую тебя в челюсть», «Анатольевна, жжете», «Чувство юмора на высоте».

«И не только красоты, любимая. Так ты менее опасна», — написала певица Глюкоза.

Вера Брежнева, Екатерина Варнава и другие звезды шоу-бизнеса оставили смеющиеся и влюбленные смайлики.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала основные рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции.