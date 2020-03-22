Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта 5°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Собчак показала идеальный аксессуар для внешности во время пандемии

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram опубликовала фото в респираторе, назвав такую маску идеальным аксессуаром для внешности.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

«Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью маска — это идеальный аксессуар красоты!» — подписала Собчак свое фото.

Подписчики Собчак в очередной раз оценили ее чувство юмора: «Раунд», «Самоирония — наше все!», «Целую тебя в челюсть», «Анатольевна, жжете», «Чувство юмора на высоте».

«И не только красоты, любимая. Так ты менее опасна», — написала певица Глюкоза.

Вера Брежнева, Екатерина Варнава и другие звезды шоу-бизнеса оставили смеющиеся и влюбленные смайлики.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала основные рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость