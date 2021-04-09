Собчак прокомментировала сообщения о нехватке денег для строительства нового особняка

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на информацию в СМИ о том, что у нее якобы не хватает денег, чтобы достроить особняк в элитном коттеджном поселке в Подмосковье и поэтому она соглашается на любую рекламу в соцсети.