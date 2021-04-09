Собчак прокомментировала сообщения о нехватке денег для строительства нового особняка

В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак опубликовала язвительный пост с благодарностью к изданиям, которые «вывели» ее на чистую воду.
«Наконец-то хоть кто-то понял, что на самом деле я бедная церковная мышь, прокутившая родительское наследство и арендующая хрустальные гриндерсы, чтобы пустить всем бриллиантовую пыль в глаза», — написала Собчак.
И добавила, что теперь ее «перестанут считать женской версией олигарха Романа Абрамовича», пишет «Росбалт».
Комментируя слухи о своем финансовом состоянии, призналась: «Все так. Не хватает денег. Стою на паперти». «Положение отчаянное», — добавила жена театрального режиссера Константина Богомолова.
По данным «Комсомольской правды», Собчак вынуждена соглашаться на размещение любой рекламы в своем Instagram, поскольку в кризис осталась без подработок.
Ранее Собчак «попробовала бедность» из тарелки с крабовыми палочками.
Сидящая с тарелкой крабовых палочек Собчак рассказала, что у нее это ассоциируется с бедностью.
«Когда вместо камчатского краба принесли это», — сказала экс-кандидат в президенты.
Пользователи соцсети не оценили «шутку юмора» телеведущей. В итоге они попросили «не глумиться над бедностью».