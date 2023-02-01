1 февраля
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Жизнь

Собчак рассказала, что рыдает в подушку после отдыха на Алтае

Телеведущая Ксения Собчак рыдает в подушку после отдыха на Алтае, проведенного с мужем Константином Богомоловым. Об этом она рассказала в соцсетях.

Ксения Собчак и Константин Богомолов.
Ксения Собчак и Константин Богомолов.
Соцсети.

У Собчак ощущение, будто она живет «две разные жизни». По ее словам, одна из них понимает, что нужно взять себя в руки и работать. Другая — «постоянно в ожидании силового наезда».

«Рыдаешь в подушку, потом идешь и снова пытаешься помочь, убедить, умолять — и все напрасно», — написала телеведущая.

Она переживает из-за коллег, находящихся в СИЗО. Они ждут приговора за вымогательство 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

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