Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 мая 27°C

Собчак решила приехать на неизвестно какой Алтай

Ксения Собчак на своем YouTube-канале в формате «Осторожно, новости!» рассказала о сложном выборе курорта для летнего отдыха.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
кадр из видео.

Вначале Собчак кратко, в виде дайджеста, обозначила произошедшее в стране за неделю. К примеру, по ее словам, силовикам дали возможность расстреливать россиян без суда и следствия прямо на улице, если, скажем, сотрудник полиции при задержании оторвет себе заусенец от пальчика.

«Сбежать от этого всего можно только в отпуск. Я собралась впервые в жизни провести лето в России — не то, чтобы собралась, не вижу другого выхода. В Крым я не поеду, естественно. Пока думаю об Алтае», — поделилась мыслями Собчак.

Она рассказала, что пару недель назад начала рассматривать лучшие алтайские курорты. А заодно решила узнать, а ждут ли москвичей «в этих самых курортных регионах».

Выяснилось, что местные жители «считают московскую прописку печатью ковида в паспорте». Речь идет о статистике зараженных коронавирусом в столице.

Люди оставляют в соцсетях следующие комментарии: «Встретим их вилами», «По России расползаются сифилоидные тараканы», «Бациллы свои решили везде раскидать», «Теперь по деревням поехали», «Сжечь Москву».

Собчак связалась с авторами этих комментариев, но большинство из них, по ее словам, резко поменяли свой тон.

«Ну, типа, мало-ли что я писала про москвичей, регион у нас курортный, жить как-то надо, ковид оставляйте дома, а сами — „велкам, приезжайте!“ Так что, видимо, все-таки Алтай!» — сделала свой выбор Собчак.

Однако не уточнила, какой именно Алтай — Алтайский край или Республика Алтай.

Напомним, ранее Собчак оказалась в центре скандала, назвав столицу Алтайского края самым ужасным городом России. После мэрия Барнаула ответила Собчак на высказывание об «ужасном городе».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость