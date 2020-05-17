Собчак решила приехать на неизвестно какой Алтай

Ксения Собчак на своем YouTube-канале в формате «Осторожно, новости!» рассказала о сложном выборе курорта для летнего отдыха.

Вначале Собчак кратко, в виде дайджеста, обозначила произошедшее в стране за неделю. К примеру, по ее словам, силовикам дали возможность расстреливать россиян без суда и следствия прямо на улице, если, скажем, сотрудник полиции при задержании оторвет себе заусенец от пальчика.

«Сбежать от этого всего можно только в отпуск. Я собралась впервые в жизни провести лето в России — не то, чтобы собралась, не вижу другого выхода. В Крым я не поеду, естественно. Пока думаю об Алтае», — поделилась мыслями Собчак.

Она рассказала, что пару недель назад начала рассматривать лучшие алтайские курорты. А заодно решила узнать, а ждут ли москвичей «в этих самых курортных регионах».

Выяснилось, что местные жители «считают московскую прописку печатью ковида в паспорте». Речь идет о статистике зараженных коронавирусом в столице.

Люди оставляют в соцсетях следующие комментарии: «Встретим их вилами», «По России расползаются сифилоидные тараканы», «Бациллы свои решили везде раскидать», «Теперь по деревням поехали», «Сжечь Москву».

Собчак связалась с авторами этих комментариев, но большинство из них, по ее словам, резко поменяли свой тон.

«Ну, типа, мало-ли что я писала про москвичей, регион у нас курортный, жить как-то надо, ковид оставляйте дома, а сами — „велкам, приезжайте!“ Так что, видимо, все-таки Алтай!» — сделала свой выбор Собчак.

Однако не уточнила, какой именно Алтай — Алтайский край или Республика Алтай.

Напомним, ранее Собчак оказалась в центре скандала, назвав столицу Алтайского края самым ужасным городом России. После мэрия Барнаула ответила Собчак на высказывание об «ужасном городе».