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Жизнь

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в чулках и корсете

Телеведущая Ксения Собчак во время празднования свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете и чулках. Видеозапись опубликовала в своем Instagram Елена Мозговая (Матильда Шнурова).

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова.
https://www.instagram.com/xenia_sobchak

Как пишет РИА Новости, на записи невеста в черном плаще стоит на коленях в центре сцены в окружении молодых людей в головных уборах католических монахинь и накидках. Затем танцоры подходят к Собчак и скидывают плащи, с себя и самой невесты — Собчак оказывается в корсете, чулках и красной подвязке и начинает танцевать.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова прошла 13 сентября в Москве. Среди приглашенных на свадьбу был Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, певица Земфира, Игорь Верник и дизайнер Ульяна Сергиенко и другие.

По данным СМИ, праздник обойдется молодоженам как минимум в 26 млн рублей

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