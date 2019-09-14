Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в чулках и корсете

Телеведущая Ксения Собчак во время празднования свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете и чулках. Видеозапись опубликовала в своем Instagram Елена Мозговая (Матильда Шнурова).

Как пишет РИА Новости, на записи невеста в черном плаще стоит на коленях в центре сцены в окружении молодых людей в головных уборах католических монахинь и накидках. Затем танцоры подходят к Собчак и скидывают плащи, с себя и самой невесты — Собчак оказывается в корсете, чулках и красной подвязке и начинает танцевать.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова прошла 13 сентября в Москве. Среди приглашенных на свадьбу был Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, певица Земфира, Игорь Верник и дизайнер Ульяна Сергиенко и другие.

По данным СМИ, праздник обойдется молодоженам как минимум в 26 млн рублей