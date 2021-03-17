Собчак встретилась в ресторане «Сахар» с маньяком

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, встретился в ресторане с телеведущей Ксенией Собчак, сообщает « Комсомольская правда ».

Освободившийся Мохов был замечен в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области.

Его сопровождали члены съемочной группы Первого канала и Собчак. Полицейских, ранее сопровождавших Мохова, рядом замечено не было.

Местные жители утверждают, что съемки также проходили в доме Мохова, после чего он выходил провожать работников телеканала, пишет Lenta.ru.

Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал фото предполагаемой встречи. На снимке Собчак и скопинский маньяк сидят за столом напротив друг друга.

Ранее Владимир Познер обратил внимание на то, что по закону телеканалы имеют права приглашать Мохова, как и он — идти на шоу.

Мохов отбывал почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух девушек, которых продержал в подвале почти четыре года.

Виктор Мохов. Скопинский маньяк. кадр из видео.

Преступление и наказание

В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него.

Маньяк морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку. 4 мая 2004 года их освободили.

Суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но позже срок сократили до 16 лет и 10 месяцев.