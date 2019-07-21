Собчак заявила о безответственности россиян к репутации

«Вчера говорили о том, что Россия в смысле отсутствия института репутации — удивительная страна. Вообще никого не волнует, что человек натворил в прошлом», — написала телеведущая.

И рассказала историю своего знакомого, который, проворовался в ресторане. Сомелье взяли на новую работу, несмотря на проступок, пишет .

«Я знаю людей, которые „кидали“ партнеров, и это не мешало им строить новый бизнес, знаю тех, кто публично признавался аферистом и сидел за мошенничество, но потом опять „всплывал“», — заявила Собчак.