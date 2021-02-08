«Соберите все силы в кулак и следите за гордыней». Астрологический прогноз на 8−14 февраля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля. Кому забывать о пустых обещаниях, кому о тревоге, а кому — о предубеждениях, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Общее послание всем знакам зодиака на эту неделю: будьте более благоразумны, не доверяйте своим порывам. Отнеситесь внимательнее к эмоциям и чувствам других людей.

Овен

Овны на этой неделе смогут реализовать все свои желания и стремления. Куйте железо пока горячо. Но помните, что жадность и алчность могут все испортить. Поэтому будьте внимательны к тому, как вы поступаете. Особенно в ситуациях связанных с деньгами.

Телец

Тельцы будут более неповоротливы, чем обычно. Все будет мешать. Все будет вас не устраивать. Пословица про танцора про вас. Поэтому прекратите обвинять окружающих во всех бедах и разберитесь для начала с собой.

Близнецы

Близнецам нужно меньше болтать и больше заниматься делом. Забудьте о пустых обещаниях. Соберите все силы в кулак и завершите дела. Только так вы сможете наладить отношения с людьми.

Молчание. unsplash.com.

Рак

Ракам на этой неделе нужно следить за своим здоровьем особенно тщательно. Перепады настроения могут говорить не только о вашем эмоциональном состоянии, но и о внутреннем надрыве и усталости, которые могут послужить причиной заболевания. Будьте бережливы с собой.

Лев

Львам нужно научиться толерантности. Относитесь ко всем одинаково, вне зависимости от статуса — будь перед вами хоть президент, хоть уборщица. Будьте вежливы со всеми и не заметите, как ваша жизнь изменится.

Дева

Девы как никогда нуждаются в покое и безопасности. Постарайтесь окружить себя комфортом и тишиной. Постарайтесь избежать конфликтов, сгладьте углы. Как говорится, худой мир лучше хорошей ссоры.

Весы

Весам на этой неделе очень важно пообщаться с друзьями. Уделите им хоть немного внимания, пусть даже по телефону. Поинтересуйтесь, что с ними происходит, узнайте, что их беспокоит. Если вы хоть как-то можете помочь, то обязательно сделайте это, иначе сами потеряете поддержку.

Дружба. Друзья. unsplash.com

Скорпион

Скорпионам важно следить за своим языком. Ваша речь может очень сильно ранить кого-то и стать причиной затяжного конфликта или войны. Десять раз подумайте прежде чем что-то сказать. Особенно это касается родных и близких.

Стрелец

Стрельцам нужно следить за своей гордыней и не допускать высокомерия и зазнайства. Тогда молчание и скромность хорошо послужат вам и дадут не только моральное, но и материальное вознаграждение.

Козерог

У Козерогов наступает период путешествий и отдыха. Постарайтесь на этой неделе если не съездить куда-то, то хотя бы провести с удовольствием выходные. Если даже это не выходит, то постарайтесь хотя бы уйти с работы на полчаса пораньше.

Водолей

Водолеям могут сделать очень хорошее предложение. Это касается не только работы. Постарайтесь не упустить шанс и воспользоваться им в полной мере. Верьте в себя и все получится. Знайте, что Вселенная никогда не дает таких испытаний, которые человек не может преодолеть.

Вселенная. Космос. СС0

Рыбы

Рыбам предстоит принять четкое и взвешенное решение. Будьте внимательны, учтите все нюансы прежде чем выносить вердикт. Если есть возможность, посоветуйтесь с тем, кому доверяете. Так вы с большей вероятностью примете удачное решение.