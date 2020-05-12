Собянин назвал пять условий нормальной жизни в новой реальности

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что россияне должны вести себя ответственно, чтобы иметь нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, сообщает РИА «Новости» .

Собянин уверен, что граждане России обязаны в самое ближайшее время выработать новую культуру, предполагающую максимальную заботу о здоровье.

«Мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят», — сказал мэр Москвы на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

Он рассказал, что вместе с коллегами из регионов и правительством они долго обсуждали меры, которые необходимы, чтобы «обеспечить нормальную жизнь». В итоге выделили пять ключевых направлений.

«Это и ответственное поведение граждан. И какая-то новая, наверное, культура, поведение, которое предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится с ними. Это важнейшая, ключевая история», — добавил Собянин.

Сережа Собянин.

Более расширенно Собянин рассказал об условиях в своем Twitter и на странице во «ВКонтакте». Помимо этого высказал «спасибо президенту за важнейший комплекс мер поддержки социальных работников, бизнеса и семей с детьми».

Что касается плана дальнейших действий в новой реальности, то, как подчеркнул мэр Москвы, несколько условий смогут принести стабильность.

Пять шагов Собянина , изменяющих мир Первое — работодатели должны обеспечить безопасность сотрудников. Второе — ответственное поведение самих людей, новая культура заботы о здоровье — собственном и окружающих. В транспорте и магазинах надо носить маски, перчатки и соблюдать соцдистанцию. Третье — жесткое соблюдение карантинных мер людьми с диагнозом COVID-19. Четвертое — массовое тестирование и раннее выявление болезни. Пятое — постоянная готовность здравоохранения оказать помощь даже при росте заболеваемости. Без этого будет сложно вернуться к обычной жизни.

Ранее зампред правительства России Татьяна Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации с президентом Владимиром Путиным заявила, что россиянам придется жить с коронавирусной инфекцией.