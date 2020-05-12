Собянин назвал пять условий нормальной жизни в новой реальности

Собянин уверен, что граждане России обязаны в самое ближайшее время выработать новую культуру, предполагающую максимальную заботу о здоровье.
«Мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят», — сказал мэр Москвы на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.
Он рассказал, что вместе с коллегами из регионов и правительством они долго обсуждали меры, которые необходимы, чтобы «обеспечить нормальную жизнь». В итоге выделили пять ключевых направлений.
«Это и ответственное поведение граждан. И какая-то новая, наверное, культура, поведение, которое предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится с ними. Это важнейшая, ключевая история», — добавил Собянин.
Более расширенно Собянин рассказал об условиях в своем Twitter и на странице во «ВКонтакте». Помимо этого высказал «спасибо президенту за важнейший комплекс мер поддержки социальных работников, бизнеса и семей с детьми».
Что касается плана дальнейших действий в новой реальности, то, как подчеркнул мэр Москвы, несколько условий смогут принести стабильность.
Пять шагов Собянина, изменяющих мир
Первое — работодатели должны обеспечить безопасность сотрудников.
Второе — ответственное поведение самих людей, новая культура заботы о здоровье — собственном и окружающих. В транспорте и магазинах надо носить маски, перчатки и соблюдать соцдистанцию.
Третье — жесткое соблюдение карантинных мер людьми с диагнозом COVID-19.
Четвертое — массовое тестирование и раннее выявление болезни.
Пятое — постоянная готовность здравоохранения оказать помощь даже при росте заболеваемости. Без этого будет сложно вернуться к обычной жизни.
Ранее зампред правительства России Татьяна Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации с президентом Владимиром Путиным заявила, что россиянам придется жить с коронавирусной инфекцией.