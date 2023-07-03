Сочные ягоды, загорелые девушки, спорт-страдания и другое прекрасное в июньской фотоподборке altapress.ru

Кто сосчитает все цветочки на снимках, тот больше не сгорит под солнышком.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Тополиный пух, жара, холод, пляж и много-много ягод и фестивалей — таким был наш июнь. Лето еще не заканчивается. Окунитесь в него через объективы фотокорреспондентов altapress.ru Анны Зайковой и Дмитрия Лямзина.
Кто сосчитает все цветочки на снимках, тот больше не сгорит под солнышком.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter