3 июля
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Жизнь

Сочные ягоды, загорелые девушки, спорт-страдания и другое прекрасное в июньской фотоподборке altapress.ru

Тополиный пух, жара, холод, пляж и много-много ягод и фестивалей — таким был наш июнь. Лето еще не заканчивается. Окунитесь в него через объективы фотокорреспондентов altapress.ru Анны Зайковой и Дмитрия Лямзина.

Июньская фотоподборка.
Июньская фотоподборка.
altapress.ru

Кто сосчитает все цветочки на снимках, тот больше не сгорит под солнышком.

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