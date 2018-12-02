София Ротару отказалась выступать на «Песне года» из-за конфликта России и Украины

71-летняя певица позвонила организаторам сразу после того как президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Певица также отменила все корпоративные мероприятия в России.
Ротару с 1973 участвовала в 43 церемониях вручения российской премии. Практически ежегодно. Певица не отказывалась от выступлений в России даже в 2014 году, когда отношения между Москвой и Киевом серьезно ухудшились после воссоединения Крыма с Россией.
Заложница ситуации?
Свое мнение по поводу отмены выступления уже высказал музыкант Юрий Лоза, который призвал не осуждать Ротару, так как она отказалась приезжать в РФ «не по идейным соображениям, а из-за возможных последствий», пишут «Известия».
Пользователи Сети прокомментировали решение народной артистки СССР Софии Ротару отменить выступление на «Песне года» в Москве из-за военного положения на Украине.
Некоторые российские пользователи сети осудили решение певицы, но многие отметили, что Ротару оказалась заложницей ситуации.
«Теперь маршрут гастролей певицы определяют радикально настроенные соотечественники», -- приводит РЕН ТВ один из комментариев.
«Она в любом случае заложник ситуации. Поедет — враг на Украине, не поедет — враг для России», -- добавил еще один пользователь.
«Все-таки надеялись, что вы окажетесь выше этих политических игр и приедете на «Песню года», -- добавила _amn111.
Песня года-2018
«Песня года» прошла 1 декабря в СК «Олимпийский». На концерт приехали многие украинские звезды.
Гости мероприятия увидели Ани Лорак, Светлану Лободу и Таисию Повалий.