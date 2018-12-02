София Ротару отказалась выступать на «Песне года» из-за конфликта России и Украины

Певица София Ротару отказалась от выступления на вручении музыкальной премии «Песня года» из-за военного положения на Украине, чтобы «не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники, знакомые с организацией концерта. Администратор певицы подтвердил информацию РИА Новости.