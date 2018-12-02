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Жизнь
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София Ротару отказалась выступать на «Песне года» из-за конфликта России и Украины

Певица София Ротару отказалась от выступления на вручении музыкальной премии «Песня года» из-за военного положения на Украине, чтобы «не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники, знакомые с организацией концерта. Администратор певицы подтвердил информацию РИА Новости.

София Ротару.
София Ротару.
sofiarotaru.com

71-летняя певица позвонила организаторам сразу после того как президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Певица также отменила все корпоративные мероприятия в России.

Ротару с 1973 участвовала в 43 церемониях вручения российской премии. Практически ежегодно. Певица не отказывалась от выступлений в России даже в 2014 году, когда отношения между Москвой и Киевом серьезно ухудшились после воссоединения Крыма с Россией.

Заложница ситуации?

Свое мнение по поводу отмены выступления уже высказал музыкант Юрий Лоза, который призвал не осуждать Ротару, так как она отказалась приезжать в РФ «не по идейным соображениям, а из-за возможных последствий», пишут «Известия».

Пользователи Сети прокомментировали решение народной артистки СССР Софии Ротару отменить выступление на «Песне года» в Москве из-за военного положения на Украине.

Некоторые российские пользователи сети осудили решение певицы, но многие отметили, что Ротару оказалась заложницей ситуации.

«Теперь маршрут гастролей певицы определяют радикально настроенные соотечественники», -- приводит РЕН ТВ один из комментариев.

«Она в любом случае заложник ситуации. Поедет — враг на Украине, не поедет — враг для России», -- добавил еще один пользователь.

«Все-таки надеялись, что вы окажетесь выше этих политических игр и приедете на «Песню года», -- добавила _amn111.

Песня года-2018

«Песня года» прошла 1 декабря в СК «Олимпийский». На концерт приехали многие украинские звезды.

Гости мероприятия увидели Ани Лорак, Светлану Лободу и Таисию Повалий.

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