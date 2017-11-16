Во что в этом году нарядились поющие звезды эпатажа на "Золотой граммофон"

Накануне в Москве прошла церемония вручения наград XXII музыкальной премии "Золотой Граммофон". Лучшие исполнители выбирались голосованием среди слушателей "Русского Радио". Поющие звезды смогли продемонстрировать свой вокал и хореографию, а также блеснуть нарядами. Некоторые в прямом смысле сияли. Другие сделали ставку на "случайную" эротику.



Стас Михайлов и Елена Север в страусиной юбке. Фото: fishki.net. Таисия Повалий в стразах. Фото: fishki.net. Лобода и невод из пучины морской. Фото: fishki.net. Басков и корона. Не давит. Фото: fishki.net. Яна Кошкина, грудь, бедра. Фото: fishki.net. Анастасия Задорожная в трико и пиджаке. Фото: fishki.net. Сэкси Ани Лорак. Фото: fishki.net. Киркоров в гламурных штанишках. Фото: fishki.net. Молодящийся Сергей Жуков. Фото: fishki.net. Алла Довлатова в халате. Фото: fishki.net. "Золотой граммофон" 2017. Фото: fishki.net. Источник.