Во что в этом году нарядились поющие звезды эпатажа на "Золотой граммофон"

Накануне в Москве прошла церемония вручения наград XXII музыкальной премии "Золотой Граммофон". Лучшие исполнители выбирались голосованием среди слушателей "Русского Радио". Поющие звезды смогли продемонстрировать свой вокал и хореографию, а также блеснуть нарядами. Некоторые в прямом смысле сияли. Другие сделали ставку на "случайную" эротику.
Стас Михайлов и Елена Север в страусиной юбке. Фото: fishki.net.
Таисия Повалий в стразах. Фото: fishki.net.
Лобода и невод из пучины морской. Фото: fishki.net.
Басков и корона. Не давит. Фото: fishki.net.
Яна Кошкина, грудь, бедра. Фото: fishki.net.
Анастасия Задорожная в трико и пиджаке. Фото: fishki.net.
Сэкси Ани Лорак. Фото: fishki.net.
Киркоров в гламурных штанишках. Фото: fishki.net.
Молодящийся Сергей Жуков. Фото: fishki.net.
Алла Довлатова в халате. Фото: fishki.net.
"Золотой граммофон" 2017. Фото: fishki.net.
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