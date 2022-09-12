Сохраняйте спокойствие. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Справьтесь с гневом
Специалист просит Овнов отложить принятие серьезных решений на следующую неделю. Сейчас они будут сконцентрированы только на себе, поэтому ошибок не избежать. В это время Тельцы будут меняться к лучшему, если не станут настаивать на признании своего авторитета и забудут о жадности.
«Близнецы, Вспоминайте, что хотели давно сделать, но откладывали? Жилищные, земельные, ремонтные дела — теперь у вас хватит ресурса довести их до конца», — говорит Светлана Черемисина читателям-Близнецам.
Сохранять спокойствие и справиться с гневом необходимо Ракам, считает астропсихолог. «Если желания не исполняются, значит на самом деле вам это не нужно», — говорит она.
Не требуйте признания
Отбросить сомнения, пока они не довели до безумия, следует Девам. Им пора отправиться на природу, в шикарное место. Как отмечает специалист, Козерогов тоже потянет в приключение, экзотику и неизвестное. А Львы, как и всегда будут блистать и притягивать комплименты.
«Берегите отношения. Вы проживаете ответственное время с партнером. Пройдите его достойно. Не ведитесь на страхи и мысли о разводе», — советует Светлана Черемисина Весам.
Не брать кредиты и при этом реализовать самые смелые мечты предстоит Скорпионам. Что касается денег — у Рыб будет шанс заработать не совсем привычным путем, если не будут переживать.
Все идеи стоит записать Водолеям. А Стрельцам — вернуться к недоделкам на работе. «Свои обязанности вы выполните блистательно. Но признания не требуйте. Похвалы не ждите», — резюмирует астропсихолог.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.