Сокращение бюджетников ради увеличения зарплаты депутату проверили в прокуратуре

В Забайкалье проверили информацию о сокращении штатов работников системы образования, чтобы увеличить зарплату председателю Совета депутатов Акшинского района, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, ранее сообщалось, что власти района сократили девять ставок в бюджетных учреждениях ради повышения зарплаты председателю районного совета.

«Установлено, что в конце 2019 года представительный орган внес изменения в Устав района и Положение о денежном вознаграждении <…> В соответствии с изменениями полномочия по должности председателя совета муниципального района осуществляются на постоянной основе с выплатой денежного вознаграждения», — рассказали в ведомстве.

14 февраля глава района обратился к депутатам с просьбой уменьшить размер зарплаты председателя Совета.

Он отметил, что изыскать в дефицитном районном бюджете 1,2 млн рублей возможно только, если уменьшить расход муниципальных учреждений на оплату труда, что приведет к сокращению штатов работников.

Однако народные избранники не стали рассматривать просьбу главы района. В итоге единогласно приняли решение сократить девять ставок и платить своему председателю полную зарплату.

За счет сокращения девяти бюджетников зарплату председателя райсовета удалось вывести на достойный уровень — 73 тыс. рублей в месяц.

Доход. Зарплата. СС0

По данному факту прокуратура незамедлительно организовала проверку.

В ведомстве напомнили, что Бюджетный кодекс РФ допускает выделение бюджетных ассигнований на новые или увеличенные расходы только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет или при сокращении бюджетных ассигнований по другим расходам.

«Предусматривая выплату денежного вознаграждения председателю Совета, депутаты не рассмотрели и не решили вопрос, за счет каких средств оно будет производиться, а также превысили нормативы на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, в бюджетах которых доля финансовой помощи превышает 50 процентов объема собственных доходов местного бюджета», — подчеркнули в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура опротестовала указанные решения Совета. Протесты находятся на рассмотрении.