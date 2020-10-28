Сокращенная рабочая неделя в начале ноября ожидает россиян

В начале ноября россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, сообщает ТАСС .

В первую неделю ноября рабочими считаются 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября, рассказали в Роструде.

Вторник — 3 ноября — будет сокращенным на час поскольку он является предпраздничным рабочим днем.

Следующая сокращенная рабочая неделя в этом году ожидается только в конце декабря. Четверг 31 декабря будет сокращенным рабочим днем, пишет bfm.ru. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января в 2021 году.

Календарь выходных на 2021 год

В феврале нерабочая суббота, 20 февраля, будет перенесена на понедельник, 22 февраля. В итоге у россиян будет три выходных с 21 по 23 число (воскресенье-вторник), а 20 февраля станет рабочим.

В марте длинные выходные намечены на 6−8 числа. В мае будет шесть праздничных дней — 1−3 и 8−10 числа. Три выходных назначены на 12−14 июня, четыре — на 4−7 ноября